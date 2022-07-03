В Псковской области сгорел музей-заповедник Римского-Корсакова

Пожарным удалось спасти лишь 50% экспонатов.

В Псковской области сгорел музей-заповедник Римского-Корсакова. Об этом в субботу, 2 июля, сообщил Life.

Уточняется, что происшествие случилось около 18.24 часов в населенном пункте Любенск. Площадь пожара составила 625 квадратных метров.

По словам губернатора Михаила Ведерникова, пожар произошел из-за неосторожности строителей, которые перекрывали кровлю усадьбы с использованием открытого огня. Пламя быстро распространилось по зданию.

В итоге удалось спасти лишь 50% экспонатов.

Уточняется, что здание является объектом культурного наследия федерального значения.

В происшествии никто не пострадал.