В Псковской области сгорел музей-заповедник Римского-Корсакова
Пожарным удалось спасти лишь 50% экспонатов.
В Псковской области сгорел музей-заповедник Римского-Корсакова. Об этом в субботу, 2 июля,
Уточняется, что происшествие случилось около 18.24 часов в населенном пункте Любенск. Площадь пожара составила 625 квадратных метров.
По словам губернатора Михаила Ведерникова, пожар произошел из-за неосторожности строителей, которые перекрывали кровлю усадьбы с использованием открытого огня. Пламя быстро распространилось по зданию.
В итоге удалось спасти лишь 50% экспонатов.
Уточняется, что здание является объектом культурного наследия федерального значения.
В происшествии никто не пострадал.