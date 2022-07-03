В Пронском районе на берегу водохранилища сгорела «Нива»

Инцидент произошел накануне в субботу, 2 июля, около 15.00 у деревни Денисово.

В Пронском районе на берегу водохранилища сгорела «Нива». Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщило ИД «Пресса».

Инцидент произошел накануне в субботу, 2 июля, около 15.00 у деревни Денисово. Как пишет издание, владельцы автомобиля приехали на отдых из Рязани.

Автомобиль вспыхнул внезапно. Чтобы спасти транспортное средство, водитель со своими друзьями столкнули его в воду. Однако это не помогло — автомобиль сгорел.

Сотрудники пожнадзора исключают факт поджога. Причина возгорания не установлена.