В полиции прокомментировали ночной рейд на улице Почтовой

Напомним, в СМИ появилась информация о ночных задержаниях на улице Почтовой. Они проводятся уже вторую ночь подряд.

Ночью на улице Почтовой проводили оперативно-профилактическое мероприятие. Об этом в воскресенье, 3 июля, РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«Проводились оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение противоправных деяний, в том числе с доставлением нарушителей в отделы полиции для дальнейшего разбирательства», —сообщили в пресс-службе.

Напомним, в СМИ появилась информация о ночных задержаниях на улице Почтовой. Они проводятся уже вторую ночь подряд.