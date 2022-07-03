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В Москве произошел пожар в наркологической клинике
Причиной пожара стала непотушенная сигарета.

В Москве произошел пожар в наркологической клинике. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщил Telegram-канал 112.

По предварительной информации, причиной пожара стала непотушенная сигарета. Одна из пациенток — 48-летняя женщина, уснула с сигаретой в руке. Она скончалась на месте происшествия.

Еще трех человек госпитализировали с ожогами и отравлением продуктами горения. Остальные не пострадали.

Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

Фото Telegram-канала «Плохие новости 18+"