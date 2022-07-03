В Белгороде после серии взрывов погибли пять человек

Об этом сообщил губернатора Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгороде после серии взрывов погибли пять человек. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщил губернатора Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, серия громких звуков была слышна около трех часов ночи. Предположительно, сработала система ПВО.

В результате взрывов загорелся частный жилой дом по улице Маяковского. Также есть частичные разрушения 11 многоквартирных и 39 частных жилых домов.

Погибли пять человек, еще четверо пострадали. Два из них доставлены в больницу — мужчина и десятилетний ребенок.

На месте работают оперативные службы.

Фото с Telegram-канала «Настоящий Гладков»