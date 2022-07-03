В Белгороде после серии взрывов погибли пять человек
Об этом сообщил губернатора Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В Белгороде после серии взрывов погибли пять человек. Об этом в воскресенье, 3 июля,
По его словам, серия громких звуков была слышна около трех часов ночи. Предположительно, сработала система ПВО.
В результате взрывов загорелся частный жилой дом по улице Маяковского. Также есть частичные разрушения 11 многоквартирных и 39 частных жилых домов.
Погибли пять человек, еще четверо пострадали. Два из них доставлены в больницу — мужчина и десятилетний ребенок.
На месте работают оперативные службы.
Фото с Telegram-канала «Настоящий Гладков»