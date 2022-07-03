Пострадавшему в ДТП мотоциклисту в Путятинском районе оторвало ногу

Напомним, авария случилась накануне в субботу. На дороге столкнулись два мотоциклиста.

Стали известны подробности аварии с двумя мотоциклистами в Путятинском районе. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщило ИД «Пресса».

По информации издания, от удара пострадавшему 23-летнему мотоциклисту Yamaha от удара оторвало ногу. Его в шоком состоянии госпитализировали в шиловскому ММЦ.

Напомним, авария случилась накануне в субботу. На дороге столкнулись два мотоциклиста.

Фото ГИБДД МО МВД России «Шиловский»