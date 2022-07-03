Пострадавшему в ДТП мотоциклисту в Путятинском районе оторвало ногу
Напомним, авария случилась накануне в субботу. На дороге столкнулись два мотоциклиста.
Стали известны подробности аварии с двумя мотоциклистами в Путятинском районе. Об этом в воскресенье, 3 июля,
По информации издания, от удара пострадавшему 23-летнему мотоциклисту Yamaha от удара оторвало ногу. Его в шоком состоянии госпитализировали в шиловскому ММЦ.
Напомним, авария случилась накануне в субботу. На дороге столкнулись два мотоциклиста.
Фото ГИБДД МО МВД России «Шиловский»