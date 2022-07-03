Полиция устанавливает личность пешехода, погибшего в ДТП в Шацком районе

Полиция устанавливает личность пешехода, погибшего в ДТП в Шацком районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло 30 июня примерно в 22:20 в Шацком районе. 60-летний житель Пензенской области на Opel Astra, двигаясь по 358 км дороги М5 «Урал», сбил пешехода, находившегося на проезжей части.

Пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП. Его личность устанавливается.

Приметы: на вид 40-45 лет, худощав, рост примерно 170-175.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства произошедшего уточняются.