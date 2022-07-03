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Подозреваемый в госизмене новосибирский ученый Дмитрий Колкер скончался
Об этом сообщила его дочь.

В московской больнице скончался новосибирский ученый-физик Дмитрий Колкер, подозреваемый в государственный измене. Об этом в воскресенье, 3 июля, на своей странице в соцсети сообщила его дочь Алина Миронова.

По ее словам, Колкер поступил в больницу накануне в субботу, 2 июля. В 2.40 он скончался. Информацию подтвердили в реанимации и морге.

«Это большая трагедия для нашей семьи. Так не должно было произойти!», — написала она.

Напомним, Дмитрия Колкера арестовали 1 июля. Его подозревали в государственной измене. Причиной преследования стали лекции, прочитанные им на международной конференции в Китае. Задержание ученого проходило в частной клинике, где Колкер лечился от четвертой стадии рака.

Фото соцсети