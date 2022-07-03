На рязанском кладбище вандалы разбили несколько надгробий

Инцидент случился на Мервинском кладбище.

На рязанском кладбище вандалы разбили несколько надгробий. Пост об этом в субботу, 2 июля, появился в группе «Подслушано в Рязани».

Инцидент случился на Мервинском кладбище. По сообщению рязанцев, надгробия разбили ради сдачи цветмета.

«На Мервинском кладбище вандалы ради сдачи цветмета разбили несколько мраморных табличек с именами и фотографиями умерших. Осколки от табличек валяются прямо за оградой. Интересно, кладбище совсем не охраняется, ночью открыто и даже сторожа нет?» — говорится в подписи к публикации.