На рязанском кладбище вандалы разбили несколько надгробий
Инцидент случился на Мервинском кладбище.
На рязанском кладбище вандалы разбили несколько надгробий. Пост об этом в субботу, 2 июля,
Инцидент случился на Мервинском кладбище. По сообщению рязанцев, надгробия разбили ради сдачи цветмета.
«На Мервинском кладбище вандалы ради сдачи цветмета разбили несколько мраморных табличек с именами и фотографиями умерших. Осколки от табличек валяются прямо за оградой. Интересно, кладбище совсем не охраняется, ночью открыто и даже сторожа нет?» — говорится в подписи к публикации.