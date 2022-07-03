ЛДПР кандидатом в губернаторы выдвинуло Дмитрия Репникова

По уставу партии региональная конференция голосует по кандидатуре, предложенной высшим советом.

Федеральное руководство партии ЛДПР выдвинуло на роль губернатора Рязанской области кандидатуру Дмитрия Репникова. Об этом в воскресенье, 3 июля, стало известно «Вид сбоку».

По уставу партии региональная конференция голосует по кандидатуре, предложенной высшим советом.

Уточняется, что Репников является председателем комитета по общественной безопасности и противодействию коррупции рязанской гордумы. В настоящее время работает замруководителя научного центра при университете имени Баумана.

Фото с сайта рязгордумы