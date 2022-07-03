ЛДПР кандидатом в губернаторы выдвинуло Дмитрия Репникова
По уставу партии региональная конференция голосует по кандидатуре, предложенной высшим советом.
Федеральное руководство партии ЛДПР выдвинуло на роль губернатора Рязанской области кандидатуру Дмитрия Репникова. Об этом в воскресенье, 3 июля, стало
По уставу партии региональная конференция голосует по кандидатуре, предложенной высшим советом.
Уточняется, что Репников является председателем комитета по общественной безопасности и противодействию коррупции рязанской гордумы. В настоящее время работает замруководителя научного центра при университете имени Баумана.
Фото с сайта рязгордумы