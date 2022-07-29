«Яндекс» предупредил о мошеннических звонках от лица якобы «Алисы»

По данным корпорации, мошенники через «голосового помощника» предлагают, в частности, заработать на бирже.

«Яндекс» предупредил о мошеннических звонках, совершенных от лица якобы голосового помощника «Алиса». Об этом сообщило ТАСС .

По информации корпорации, мошенники звонят с неизвестных номеров. «Алиса» может предложить потенциальной жертве, например, способ заработка на бирже.

«Лучшее, что можно сделать в этой ситуации, — положить трубку. Это ненастоящая „Алиса“. Она не имеет никакого отношения к „Яндексу“, зато имеет прямое отношение к злоумышленникам, которые хотят получить доступ к чужим банковским картам», — указано в сообщении компании.

Номера, с которых якобы звонит голосовой помощник, заносят в черный список. Однако в «Яндексе» заметили, что победить мошенников полностью сложно из-за того, что те постоянно меняют телефоны. «Меняться может и текст, который зачитывает робот», — подчеркнули в корпорации. Там же отметили, что «Алиса» не будет звонить никому самостоятельно.

Фото: сайт «Яндекса»