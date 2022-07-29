Водитель автомобиля, вылетевшего на тротуар в Рязани, был пьян

Водитель автомобиля «ВАЗ», вылетевшего на тротуар в Рязани, был пьян. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

29 июля примерно в 2:50 на Касимовском шоссе у дома № 13 сотрудники ГИБДД обратили внимание на машину «ВАЗ». Автомобиль остановили для проверки. Выяснилось, что за рулем находится 25-летний пьяный водитель, житель Рязанской области. От него пахло алкоголем, он неустойчиво стоял на ногах, у него покраснело лицо.

Освидетельствование показало 0,668 миллиграмм на литр в выдыхаемом воздухе. На водителя составили административные материалы. Его привлекут к ответственности.

Ранее появилось видео с места ДТП.