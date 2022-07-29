«Видсбоку»: Вениамина Синякова сняли с должности главы управления транспорта рязанской мэрии

Об этом стало известно вечером в пятницу, 29 июля.

Вениамина Синякова сняли с должности начальника управления транспорта рязанской мэрии. Об этом сообщил портал « Видсбоку ».

Из раздела сайта о структуре горадминистрации исчезла информация о Синякове. По данным СМИ, исполняющей обязанности главы ведомства назначена Ирина Черноусова.

Вениамин Синяков руководил управлением с июня 2021 года. Ранее врио губернатора Павел Малков рекомендовал Елене Сорокиной «посмотреть по компетентности» ответственных руководителей в транспортном управлении.