В здание избирательной комиссии Рязанской области приехали полицейские с кинологами

Они проводят осмотр территории. Причина — электронное письмо с подозрительной информацией.

В здание избирательной комиссии Рязанской области приехали полицейские с кинологами. Об этом сообщило в пятницу, 29 июля, издание Vidsboku со ссылкой на источник.

По информации издания, в учреждении сотрудники полиции и кинологической службы проводят осмотр.

«По предварительным данным, получено электронное письмо с информацией о том, что в кондиционеры залили отравляющее вещество», — сообщил источник.

По данным Telegram-канала «аТипичная Рязань», проверка также проводится в школе № 7.

Фото: Google Maps