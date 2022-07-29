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В Воронеже задержали двух подростков, подозреваемых в осквернении могил
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, где молодой человек танцует на кладбище и мочится на захоронения. Полиция начала проверку, прокуратура взяла ход и результаты под контроль.

В Воронеже задержали двух подростков, подозреваемых в осквернении могил. Об этом сообщило РИА Новости.

Ранее в Telegram-каналах появилось видео, где молодой человек танцует на кладбище и мочится на захоронения. Полиция начала проверку, прокуратура взяла ход и результаты под контроль.

Как сообщила в Telegram-канале представитель главка регионального МВД Наталья Куликова, задержанными оказались 15- и 16-летние воронежцы. Также в сети появилось видео, где юноша плачет и извиняется за свой поступок, а также говорит о себе в женском роде. По версии СМИ, он приехал из Египта.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе управления по Воронежской области возбудить уголовное дело. «Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказали ТАСС в пресс-службе ведомства. Позже стало известно, что на подростков завели уголовное дело.