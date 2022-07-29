В Тверской области подростка подозревают в попытке убить ребенка

В Тверской области возбудили уголовное дело в отношении подростка 2005 года рождения, подозреваемого в покушении на убийство ребенка. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

28 июля в следственный отдел поступило сообщение от фельдшера скорой помощи, что за медпомощью обратилась девочка 2013 года рождения с ранами головы.

Выяснилось, что несовершеннолетний неустановленным предметом нанес ей множество ударов в область головы. Ребенок находится в больнице. Девочку удалось спасти благодаря вовремя оказанной ей медицинской помощи.

Подозреваемого задержали.