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В Рязани пьяный водитель пытался припарковать автомобиль и врезался в столб

В пятницу, 29 июля, в Рязани пьяный водитель врезался в столб. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Около 6:30 полиция, находясь на улице Есенина, услышала громкий хлопок. Сотрудники приехали на звук во двор и увидели «ВАЗ-2110», который врезался в столб.

Около автомобиля была группа молодых людей. 21-летний рязанец, находившийся за рулем, хотел перепарковать машину и врезался в столб. Выяснилось, что он был пьян.

Освидетельствование показало 0,506 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В отношении молодого человека составили административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП Р. Ф. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишения «прав» на срок до двух лет.