В Омской области 19-летнего мужчину осудили за изнасилование сестры
Инцидент произошел в декабре 2021 года в гостях у родственников.
В Омской области 19-летнего мужчину осудили за изнасилование сестры. Об этом сообщило издание «
Инцидент произошел в декабре 2021 года в гостях у родственников.
Молодой человек напал и изнасиловал 13-летнюю сестру. Она рассказала о случившемся родителям и инспектору по делам несовершеннолетних.
Нововаршавский районный суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также омичу назначили наказание в виде полутора лет ограничения свободы.
Мужчина решил оспорить приговор, адвокат подал жалобу.
Как рассказали изданию в прокуратуре Омской области, осужденный жил в многодетной семье.