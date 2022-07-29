В Омской области 19-летнего мужчину осудили за изнасилование сестры

Инцидент произошел в декабре 2021 года в гостях у родственников.

В Омской области 19-летнего мужчину осудили за изнасилование сестры. Об этом сообщило издание « NGS55 ».

Инцидент произошел в декабре 2021 года в гостях у родственников.

Молодой человек напал и изнасиловал 13-летнюю сестру. Она рассказала о случившемся родителям и инспектору по делам несовершеннолетних.

Нововаршавский районный суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также омичу назначили наказание в виде полутора лет ограничения свободы.

Мужчина решил оспорить приговор, адвокат подал жалобу.

Как рассказали изданию в прокуратуре Омской области, осужденный жил в многодетной семье.