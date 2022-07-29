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В Новомичуринске 14-летний скутерист врезался в «Шевроле»
Авария случилась вечером в четверг, 28 июля.

В Новомичуринске 14-летний скутерист попал в ДТП. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Авария случилась в четверг, 28 июля, примерно в 22:20, около дома № 10 по проспекту Смирягина.

По предварительной информации, подросток без прав ехал на скутере Moto Land в сторону улицы Промышленной. Он проехал перекресток на «красный». После молодой человек врезался в Chevrolet Cruze, за рулем которого была 59-летняя женщина.

В результате аварии скутерист обратился за медицинской помощью. Проводится проверка.