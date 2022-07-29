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В Мордовии три человека погибли в ДТП с грузовиком
Авария случилась в Лямбирском районе в пятницу, 29 июля.

В пятницу, 29 июля, в Мордовии произошло ДТП, в котором погибли три человека. Об этом пишет портал «Столица С».

ДТП произошло примерно в 15:50 на трассе «Нижний Новгород — Пенза — Саратов» в Лямбирском районе между деревней Николаевка и селом Первомайск.

Столкнулись три автомобиля: грузовики Renault и Daf, а также Lada Kalina. По информации портала, водитель легковушки не справился с управлением врезался в колесо полуприцепа. После этого Lada отбросило на DAF.

Погибли три человека, находившиеся в легковушке: водитель и двое пассажиров. Одна из них — девочка.

Отмечается, что в аварии мог быть еще один участник — от него пытался «увернуться» водитель Lada.