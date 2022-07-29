В Клепиковском районе «КамАЗ» врезался в дерево
Водитель не учел погодные условия и выбрал небезопасную скорость.
В Клепиковском районе «КамАЗ» врезался в дерево. Об этом сообщило издательство «
Авария случилась в четверг, 28 июля, в 18:05, на 453-м километре трассы «Спас-Клепики — Рязань» в районе деревни Ершово.
35-летний водитель «КамАЗа» ехал в сторону Рязани. По версии представителя ГАИ в Клепиковском районе Дмитрия Цыганова, мужчина не учел погодные условия (на улице шел дождь) и выбрал небезопасную скорость движения.
В итоге грузовик съехал в кювет и врезался в дерево. Водитель получил травмы.
По факту аварии проводится проверка.