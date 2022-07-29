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В Касимове поймали наркозакладчика

В Касимове полицейские совместно с сотрудниками регионального УФСБ задержали наркозакладчика, который распространял запрещенные вещества, а нескольких городах. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

25-летнего жителя Касимова задержали весной 2022 года и изъяли у него «синтетику». В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Позднее полиции стало известно, что фигурант распространял наркотики.

Оперативники нашли у него сверток с производным N-метилэфедрона массой более 36 граммов.

Выяснилось, что мужчина работал закладчиком одновременно на два нелегальных интернет-магазина. Изъятый наркотик предназначался для розничного сбыта.

На участках местности в Касимове полицейские нашли несколько закладок общей массой более трех граммов, которые мужчина сделал ранее. Оказалось, что также он распространял наркотики в Сасове, Шилове и Коломне.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»), проводится расследование. Злоумышленника заключилипод стражу.