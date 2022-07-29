В ДТП с перевернувшимся самосвалом в Спасском районе пострадали двое

Авария случилась в четверг, 28 июля, на 225 километре трассы М-5 «Урал».

В полиции прокомментировали ДТП с перевернувшимся самосвалом в Спасском районе. Информация появилась на сайте регионального управления МВД .

Авария случилась в четверг, 28 июля, примерно в 17:00, на 225 километре трассы М-5 «Урал».

По предварительным данным, 71-летний рязанец на Renault Logan при развороте в неположенном месте врезался в грузовик Shaanxi.

В результате аварии 28-летний водитель большегруза и 69-летняя пассажирка легковушки обращались за медицинской помощью.

Проводится проверка.