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В ДТП с перевернувшимся самосвалом в Спасском районе пострадали двое
Авария случилась в четверг, 28 июля, на 225 километре трассы М-5 «Урал».

В полиции прокомментировали ДТП с перевернувшимся самосвалом в Спасском районе. Информация появилась на сайте регионального управления МВД.

Авария случилась в четверг, 28 июля, примерно в 17:00, на 225 километре трассы М-5 «Урал».

По предварительным данным, 71-летний рязанец на Renault Logan при развороте в неположенном месте врезался в грузовик Shaanxi.

В результате аварии 28-летний водитель большегруза и 69-летняя пассажирка легковушки обращались за медицинской помощью.

Проводится проверка.