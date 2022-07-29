В ДТП на улице Пушкина в Сасове пострадали подросток и водитель «пятнадцатой»

В ДТП на улице Пушкина в Сасове пострадали подросток и водитель «пятнадцатой». Об этом сообщили в группе «Мое Сасово» «ВКонтакте».

ДТП произошло 28 июля примерно в 15:50 у дома № 42 по улице Пушкина. 37-летняя жительницаСасова на Lada Largus не уступила дорогу движущемуся по главной дороге автомобилю «ВАЗ-2115» под управлением 32-летнего жителя Шацкого района. Машины столкнулись. В ДТП пострадали водитель «ВАЗ-2115» и несовершеннолетний пассажир «Lada Largus». Проводится проверка.

Ранее появились фото с места ДТП.