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В Чувашии осудили мужчину, напавшего на женщину на остановке и изнасиловавшего ее

В Чувашии осудили 32-летнего мужчину, напавшего на женщину на остановке и изнасиловавшего ее. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Ночью 30 апреля 2022 года злоумышленник, находясь в пьяном состоянии, напал на остановке «Цивильск — Выезд на Урмары» на 33-летнюю незнакомку. Позже он затащил ее в лесопосадку, где изнасиловал, применяя насилие и угрожая убийством.

Злоумышленника задержали. Его заключили под стражу.

По делу собрали нужные материалы и доказали вину мужчины.

Суд назначил ему четыре года и три месяца лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.