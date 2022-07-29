В центре Рязани между собой столкнулись две иномарки
Авария случилась на улице Ленина, напротив рязанского «политеха», в пятницу, 29 июля.
В центре Рязани между собой столкнулись две иномарки. Фотография инцидента появилась в группе «
Авария случилась на улице Ленина, напротив рязанского «политеха», в пятницу, 29 июля.
Легковушки получили серьезные механические повреждения. Информации о пострадавших нет, однако в публикации указано, что «один из водителей ударился головой».
Фото: группа «Дороги Рязани» в соцсети «ВКонтакте»