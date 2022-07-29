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В центре Рязани между собой столкнулись две иномарки
Авария случилась на улице Ленина, напротив рязанского «политеха», в пятницу, 29 июля.

В центре Рязани между собой столкнулись две иномарки. Фотография инцидента появилась в группе «Дороги Рязани» в соцсети «ВКонтакте».

Авария случилась на улице Ленина, напротив рязанского «политеха», в пятницу, 29 июля.

Легковушки получили серьезные механические повреждения. Информации о пострадавших нет, однако в публикации указано, что «один из водителей ударился головой».

Фото: группа «Дороги Рязани» в соцсети «ВКонтакте»