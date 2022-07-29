Умерла олимпийская чемпионка по гребле на байдарках Елизавета Кислова

Ей было 93 года.

Умерла олимпийская чемпионка по гребле на байдарках Елизавета Кислова. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу всероссийской федерации вида спорта.

«Она была представителем того поколения гребцов, которые начинали историю развития нашего вида спорта в стране и прославляли его во всем мире. Мы будем помнить ее как основоположника гребли на байдарках и каноэ и как талантливого спортсмена и педагога. Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ выражает искренние соболезнования родным и близким Елизаветы Григорьевны, мы скорбим вместе с вами», — указано в сообщении организации.

Елизавета Кислова стала олимпийской чемпионкой игр 1956 года в Мельбурне. Также в ее активе золотая и серебряная медали чемпионатов мира. Также она была двукратной чемпионкой Европы.

Спортсменки не стало 27 июля. Ей было 93 года. Прощание с Кисловой пройдет 30 июля в Санкт-Петербурге.

Фото: Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.