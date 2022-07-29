СК: В Рязани на Борковском карьере погиб 19-летний мужчина

Напомним, труп рязанца извлекли из водоема в пятницу, 29 июля.

В Рязани на 3-м Борковском карьере утонули 19-летний мужчина. Об этом РЗН. инфо сообщили в региональном управлении следкома.

Как рассказали в ведомстве, в среду, 27 июля, молодой человек 2003 года рождения отдыхал с семьей и друзьями у карьера. Тело его извлекли из водоема 29 июля. Отмечается, что из отдыхавших никто не видел, как рязанец оказался в водоеме.

Напомним, следователи начали проверку по факту гибели мужчины.