С 1 сентября DHL Express прекратит доставку грузов и документов внутри России

Отмечается, что посылки, отправленные до 31 августа, доставлены будут.

С 1 сентября компания Deutsche Post DHL прекратит экспресс-доставку грузов и документов внутри России. Об этом компания сообщила на своем сайте .

В обращении указано, что прекращение работы связано с «существенными техническими сложностями связанными с функционированием информационных систем и инфраструктуры, глобальной операционной структуры, а также законодательными ограничениями».

Отмечается, что посылки, принятые для доставки по России до 31 августа, будут доставлены. АО «ДХЛ Интернешнл» продолжит доставлять документы и грузы из России в заграничные страны.