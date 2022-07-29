Рязанца осудят за убийство возлюбленного бывшей сожительницы

В Рязани завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1987 года рождения, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Ночью 17 мая 2022 года в Рязани подозреваемый в пьяном состоянии пришел в дом к бывшей сожительнице и из ревности ударил ее нового избранника ножом в грудь. Потерпевший скончался на месте от полученного ранения.

Мужчину задержали по горячим следам.

Уголовное дело, возбужденное по части 1 статьи 105 УК РФ, направили в суд.