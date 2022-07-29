Россельхозбанк подключил мобильное приложение «СБПэй»

С июля 2022 года Россельхозбанк представил для своих клиентов возможность оплаты товаров и услуг с помощью мобильного приложения «СБПэй». В сервисе пользователи могут привязать счет, открытый в Россельхозбанке, и совершать оплату в торговых точках, принимающих оплату по системе быстрых платежей, с использованием мобильного телефона и приложения «СБПэй».

При подключении счета в «СБПэй» необходимо ввести номер счета вручную или выбрать доступный для подключения счет после автоматического перехода в мобильный банк РСХБ (требуется предварительно обновить мобильный банк РСХБ до последней версии). На текущий момент к подключению доступны счета дебетовых карт, позднее планируется добавить к работе с сервисом счета кредитных карт. «СБПэй» является одной из альтернатив карточным платежам, поэтому иметь с собой карту при платеже не требуется.

Приложение «СБПэй» позволяет подключать для оплаты счета различных банков, а списание средств будет происходит с того счета, который выбирается клиентом в качестве приоритетного. Безопасность подключения счетов и проведения платежей обеспечивается современными алгоритмами шифрования данных.

Сеть, поддерживающая платежи СБП, сегодня содержит более 243 тысяч торговых точек и интернет-магазинов и продолжает активно расти.

«В первые дни после подключения „СБПэй“ мы наблюдаем интерес наших клиентов к новому сервису. Приложение поддерживает бесконтактную оплату не только по QR-коду, но и при использовании терминалов с NFC-модулем — еще более простой механизм оплаты, во многом с привычным всем карточными NFC-платежами. Популярность сервиса будет расти по мере подключения новых точек продаж, а также активации NFC в данных точках. К концу года платежи через „СБПэй“ станут для клиентов такими же привычными, как и уже ставшие популярными платежи СБП из мобильного приложения РСХБ», — отметил директор департамента платежных технологий и дистанционных каналов Россельхозбанка Андрей Купцов.

Мобильное приложение «СБПэй» разработано Национальной системой платежных карт и предназначено для оплаты услуг и товаров в розничных и интернет-магазинах через все доступные сервисы Системы быстрых платежей — QR-коды, веб-кнопки на сайтах и маркетплейсах. Приложение «СБПэй» работает на устройствах с операционной системой Android версии не ниже 6.0 и на устройствах с iOS начиная с 13-й версии.

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.