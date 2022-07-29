Полицейские задержали рязанца, находившегося в федеральном розыске

Мужчина — фигурант уголовного дела о совершении кражи.

Полицейские задержали рязанца, находившегося в федеральном розыске. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД .

Патрульные получили информацию о том, что на улице Яхонтова лежит мужчина. Приехав на место, они подошли к нему и поняли, что тот пьян.

Его доставили в отдел полиции. Выяснилось, что 27-летний рязанец является фигурантом дела о совершении кражи. Из-за нарушения меры пресечения — обязательства о явке — его объявили в федеральный розыск.

Мужчину передали в отдел полиции по Железнодорожному району. С ним проведут следственные действия.