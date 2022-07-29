Под Краснодаром в ДТП погибла семья из пяти человек

В Краснодарском крае в ДТП погибла семья из пяти человек, включая троих детей. Об этом передает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

На дороге Роговская — Приморско-Ахтарск столкнулись легковой автомобиль Ford Focus и грузовик Mercedes.

В ДТП погибли жители Санкт-Петербурга — водитель, его супруга и трое детей. Отмечается, что в машине ехали супруги с внуками в возрасте 7, 11 и 13 лет.

В ГИБДД сообщили, что аварию спровоцировал водитель легковушки, который выехал на «встречку» и столкнулся с грузовиком.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.