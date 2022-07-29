На улице Грибоедова перекроют движение
В субботу, 30 июля, в Рязани перекроют движение на улице Грибоедова. Об этом сообщил
Движение перекроют из-за ремонта теплотрассы. С 10:00 до 22:00 30 июля будет закрыто движение транспорта от пересечения с проездом Щедрина до пересечения с улицей Либкнехта.
Изменятся маршруты общественного транспорта:
- троллейбусы маршрута №№ 3, 10 от остановки «Библиотека имени Горького» поедут по улицам Ленина, Есенина, далее по своему маршруту. При движении в обратном направлении от остановки «Мясокомбинат» — по улицам Есенина, Ленина;
- автобусы маршрута № 23 от остановки «Библиотека имени Горького» поедут по улицам Ленина, Есенина, далее — по своему маршруту. При движении от гипермаркета «Глобус» до остановки «Мясокомбинат» автобусы поедут по своему маршруту, далее — по улицам Есенина, Ленина;
- автобусы маршрутов №№ 65М2, 66 М², 99 М² при движении из Дашково-Песочни поедут до остановки улица Грибоедова по своим маршрутам, далее — по улицам Либкнехта, Подгорной, Свободы. При движении из центра города от остановки «Рязанский государственный университет» по улицам Свободы, Затинной, Либкнехта, Грибоедова, далее — по своим маршрутам.