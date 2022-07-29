На улице Грибоедова перекроют движение

В субботу, 30 июля, в Рязани перекроют движение на улице Грибоедова. Об этом сообщил сайт мэрии.

Движение перекроют из-за ремонта теплотрассы. С 10:00 до 22:00 30 июля будет закрыто движение транспорта от пересечения с проездом Щедрина до пересечения с улицей Либкнехта.

Изменятся маршруты общественного транспорта: