На подростков, осквернивших воронежское кладбище, завели уголовное дело

Им грозит до пяти лет тюрьмы.

На подростков, осквернивших воронежское кладбище, завели уголовное дело. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Речь идет о части 2 статьи 244 УК РФ («Осквернение мест захоронений, совершенное группой лиц»). Ранее возбудить дело требовал глава следственного комитета Александр Бастрыкин.

Одного из подростков поместили в центр временного содержания несовершеннолетних, другого — в психиатрический центр. Им грозит срок до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Telegram-каналах появилось видео, где молодой человек танцует на кладбище в Воронеже, а также мочится на захоронения.