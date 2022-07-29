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Михайловца осудили за угрозу убийством племяннице
Инцидент произошел в августе 2021 года.

Михайловца осудили за угрозу убийством. Об этом сообщило издательство «Пресса» со ссылкой на районную прокуратуру.

Инцидент произошел в августе 2021 года. Житель села Жмурово выпивал. Во дворе дома находились его сестра и племянница — они общались между собой и занимались хозяйством.

Обвиняемый вел себя агрессивно и ругался матом. Родственницы на это не отреагировали.

После мужчина поссорился с племянницей. Во время конфликта михайловец начал угрожать ей ножом.

Райсуд приговорил мужчину к 100 часам обязательных работ.

Приговор вступил в законную силу.