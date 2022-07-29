Михайловца осудили за угрозу убийством племяннице
Инцидент произошел в августе 2021 года.
Михайловца осудили за угрозу убийством. Об этом сообщило
Инцидент произошел в августе 2021 года. Житель села Жмурово выпивал. Во дворе дома находились его сестра и племянница — они общались между собой и занимались хозяйством.
Обвиняемый вел себя агрессивно и ругался матом. Родственницы на это не отреагировали.
После мужчина поссорился с племянницей. Во время конфликта михайловец начал угрожать ей ножом.
Райсуд приговорил мужчину к 100 часам обязательных работ.
Приговор вступил в законную силу.