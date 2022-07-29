Mango возобновил работу в московском ТЦ «Атриум»

Отмечается, что на данный момент из 55 точек в России открылась одна.

Магазин Mango возобновил работу в московском ТЦ «Атриум». Об этом сообщил Telegram-канал SHOT .

Отмечается, что на данный момент из 55 точек открылась одна. При этом в ней будет распродаваться старая коллекция.

Как рассказали изданию в магазине, новые поступления ожидаются в августе.

Напомним, ранее испанские СМИ сообщали, что компания Mango покинет российский рынок. В конце июня стало известно, что фирма передаст магазины на франчайзинг. При этом точки продолжат работать под испанским брендом.