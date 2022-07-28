Задержанный в Горроще мужчина ограбил супермаркет

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Рязанцу грозит до четырех лет тюрьмы.

Задержанный в Горроще мужчина ограбил супермаркет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент произошел в среду, 27 июля. Полицейские на маршруте патрулирования на улице 9-я линия заметили бегущего мужчину. За ним гнался охранник супермаркета. Мужчину задержали.

Выяснилось, что 20-летний рязанец украл из торгового зала шоколад и убежал. Похищенное изъяли. Сумма ущерба составила более 2 600 рублей. Ранее мужчина уже был судим за незаконный оборот наркотиков.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Рязанцу грозит до четырех лет тюрьмы.

Момент задержания на видео сняли очевидцы.