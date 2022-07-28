В «Точке кипения» обсудили цифровизацию Рязанской области

На встрече глава минцифры региона Андрей Ульянов рассказал о ключевых задачах развития области в цифровой сфере и планах по их решению.

В четверг, 28 июля в «Точке кипения» прошел брифинг, посвященный вопросам цифровизации Рязанской области. На встрече глава минцифры региона Андрей Ульянов рассказал о ключевых задачах развития области в цифровой сфере и планах по их решению.

Также на брифинге обсудили развитие системы связи, привлечение IT-специалистов и подготовку кадров в Рязани и области, внедрение «Карты жителя» и кибербезопасность.

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