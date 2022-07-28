В Ряжском и Кораблинском районах на несколько дней отключат газ
Причина отключения — аварийно-ремонтные работы на газопроводе.
В Ряжском и Кораблинском районах на несколько дней отключат газ. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».
С 10:00 1 августа до 10:00 11 августа газоснабжение отключат в Ряжске и Ряжском районе.
С 10:00 1 августа до 10:00 12 августа газ отключат в следующих населенных пунктах Кораблинского района:
- Кораблино;
- село Аманово;
- деревня Анновка;
- деревня Асники;
- деревня Бобровинки;
- деревня Грачевка;
- деревня Гудово;
- деревня Каменка;
- деревня Ковалинка;
- деревня Копцево;
- деревня Лужки;
- деревня Марьинка;
- деревня Михино;
- село Молвина Слобода;
- деревня Моловка;
- деревня Муратовка;
- село Незнаново;
- село Неретино;
- село Никитино;
- деревня Новоселово;
- поселок Проницы;
- деревня Слободка.
С 10:00 1 августа до 10:00 10 августа в следующих населенных пункта Кораблинского района ограничат подачу газа:
- поселок Газопровода;
- деревня Григорьевское;
- деревня Жаркое;
- поселок Ибердский;
- село Кипчаково;
- село Княжое;
- деревня Красная Горка;
- деревня Красная Поляна;
- село Пехлец;
- деревня Приянки;
- деревня Сосновка;
- деревня Табаево;
- деревня Фролово;
- деревня Хомутск.
Причина отключения — аварийно-ремонтные работы на газопроводе.