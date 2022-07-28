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В Ряжском и Кораблинском районах на несколько дней отключат газ
Причина отключения — аварийно-ремонтные работы на газопроводе.

В Ряжском и Кораблинском районах на несколько дней отключат газ. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

С 10:00 1 августа до 10:00 11 августа газоснабжение отключат в Ряжске и Ряжском районе.

С 10:00 1 августа до 10:00 12 августа газ отключат в следующих населенных пунктах Кораблинского района:

  • Кораблино;
  • село Аманово;
  • деревня Анновка;
  • деревня Асники;
  • деревня Бобровинки;
  • деревня Грачевка;
  • деревня Гудово;
  • деревня Каменка;
  • деревня Ковалинка;
  • деревня Копцево;
  • деревня Лужки;
  • деревня Марьинка;
  • деревня Михино;
  • село Молвина Слобода;
  • деревня Моловка;
  • деревня Муратовка;
  • село Незнаново;
  • село Неретино;
  • село Никитино;
  • деревня Новоселово;
  • поселок Проницы;
  • деревня Слободка.

С 10:00 1 августа до 10:00 10 августа в следующих населенных пункта Кораблинского района ограничат подачу газа:

  • поселок Газопровода;
  • деревня Григорьевское;
  • деревня Жаркое;
  • поселок Ибердский;
  • село Кипчаково;
  • село Княжое;
  • деревня Красная Горка;
  • деревня Красная Поляна;
  • село Пехлец;
  • деревня Приянки;
  • деревня Сосновка;
  • деревня Табаево;
  • деревня Фролово;
  • деревня Хомутск.

Причина отключения — аварийно-ремонтные работы на газопроводе.