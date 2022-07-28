В Ряжском и Кораблинском районах на несколько дней отключат газ

Причина отключения — аварийно-ремонтные работы на газопроводе.

В Ряжском и Кораблинском районах на несколько дней отключат газ. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

С 10:00 1 августа до 10:00 11 августа газоснабжение отключат в Ряжске и Ряжском районе.

С 10:00 1 августа до 10:00 12 августа газ отключат в следующих населенных пунктах Кораблинского района:

Кораблино;

село Аманово;

деревня Анновка;

деревня Асники;

деревня Бобровинки;

деревня Грачевка;

деревня Гудово;

деревня Каменка;

деревня Ковалинка;

деревня Копцево;

деревня Лужки;

деревня Марьинка;

деревня Михино;

село Молвина Слобода;

деревня Моловка;

деревня Муратовка;

село Незнаново;

село Неретино;

село Никитино;

деревня Новоселово;

поселок Проницы;

деревня Слободка.

С 10:00 1 августа до 10:00 10 августа в следующих населенных пункта Кораблинского района ограничат подачу газа:

поселок Газопровода;

деревня Григорьевское;

деревня Жаркое;

поселок Ибердский;

село Кипчаково;

село Княжое;

деревня Красная Горка;

деревня Красная Поляна;

село Пехлец;

деревня Приянки;

деревня Сосновка;

деревня Табаево;

деревня Фролово;

деревня Хомутск.

Причина отключения — аварийно-ремонтные работы на газопроводе.