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В Рязанской области обнаружили цех по производству поддельного моторного масла
Сумма ущерба составила более 50 млн рублей. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 180 УК РФ («Незаконное использование средств индивидуализации товаров»).

В Рязанской области обнаружили цех по производству поддельного моторного масла. Об этом пишет «МВД Медиа».

Нелегальное производство и места хранения продукции располагалось в Рязанской и Московской областях, а также на территории Москвы, официальный представитель МВД России Ирина Волк. Изготовление контрафактного моторного масла известных мировых производителей велось в промышленных масштабах, продукцию продавали в нескольких российских регионах.

Сотрудники полиции совместно с региональным УФСБ установили личности начальника производства и сбытчика товара.

При обыске по месту проживания подозреваемых и на складах обнаружили более 34 тонн готовой продукции и 12 тысяч пятилитровых пластиковых канистр. Также оперативники изъяли крышки, этикетки, голографические эмблемы фирм-производителей моторных масел, сырье, документы и черновые записи.

По предварительной информации, сумма ущерба составила более 50 млн рублей.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 180 УК РФ («Незаконное использование средств индивидуализации товаров»).