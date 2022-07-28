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В Рязанской области 29 июля ожидается до +27 градусов
Прогноз погоды опубликовало региональное управление МЧС. Также днем в пятницу возможен кратковременный дождь.

В Рязанской области в пятницу, 29 июля, ожидается до +27 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

По информации синоптиков, ночью ожидается дождь, местами сильный. Пройдут грозы, в отдельных районах возможен град. Днем местами ожидается кратковременный дождь.

Ветер западный, северо-западный, со скоростью 5-10 м/c. При грозе порывы достигнут скорости 12-17 м/c. Местами ветер усилится до 20 м/c.

Ожидаемая температура воздуха по региону ночью +13, +18 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +22, +27 градусов.