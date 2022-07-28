В Рязани на четыре дня ограничат движение по улице Соборной

Это связано с ремонтом тепловых сетей.

В Рязани на четыре дня ограничат движение по улице Соборной. Об этом сообщила горадминистрация .

На дороге пройдет капремонт тепловых сетей. Движение перекроют на участке до дома № 7. В сторону Кремлевского Вала закроют две полосы, в сторону площади Ленина — одну.

На время работ рабочие установят дорожные знаки. Места работ огородят.

Изменится схема движения троллейбусов № 1. От остановки «улица Забайкальская» до пункта «Дом художника» транспорт будет следовать по своему маршруту. Затем троллейбусы проедут по улицам Маяковского и Мичурина и в обратном направлении.

Мэрия попросила водителей учитывать информацию при планировании маршрута.