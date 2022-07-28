В Рязани на четыре дня ограничат движение по улице Соборной
Это связано с ремонтом тепловых сетей.
В Рязани на четыре дня ограничат движение по улице Соборной. Об этом сообщила
На дороге пройдет капремонт тепловых сетей. Движение перекроют на участке до дома № 7. В сторону Кремлевского Вала закроют две полосы, в сторону площади Ленина — одну.
На время работ рабочие установят дорожные знаки. Места работ огородят.
Изменится схема движения троллейбусов № 1. От остановки «улица Забайкальская» до пункта «Дом художника» транспорт будет следовать по своему маршруту. Затем троллейбусы проедут по улицам Маяковского и Мичурина и в обратном направлении.
Мэрия попросила водителей учитывать информацию при планировании маршрута.