В Подмосковье иностранец не смог оплатить поездку и убил таксиста

Пассажир задушил водителя, забрал его мобильный телефон и кошелек, после чего скрылся с места преступления. Тело таксиста на следующий день обнаружили прохожие.

В Подмосковье иностранец не смог оплатить поездку и убил таксиста. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя ГСУ СК по Московской области Ольгу Врадий.

Инцидент произошел 20 июля. Около станции метро «Теплый стан» 26-летний гражданин соседнего государства сел в Nissan к 56-летнему мужчине, который занимался частным извозом. Мужчина попросил довезти его до тепличного комплекса в деревне Лужки Серпуховского городского округа.

После прибытия пассажир сообщил, что у него нет денег. Между мужчинами произошел конфликт и иностранец задушил таксиста. Он забрал его мобильный телефон и кошелек, после чего скрылся с места преступления.

Тело водителя на следующий день обнаружили прохожие. Выяснилось, что 26-летний мужчина, скрываясь от правоохранительных органов, вернулся в Москву. Его задержали и арестовали.