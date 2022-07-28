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В Петербурге спортивного функционера задержали за насилие над несовершеннолетней
Главу городской федерации мотоциклетного спорта заключили под стражу.

Главу Федерации мотоциклетного спорта Петербурга Максима Бубликова арестовали по делу о насилии над несовершеннолетней. Об этом со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города сообщило РИА Новости.

По информации региональных СМИ, спортивного функционера подозревают в склонении к интиму 15-летней школьницы. Бубликов не признал свою вину.

Калининский райсуд заключил под стражу менеджера до 25 сентября.