В Петербурге спортивного функционера задержали за насилие над несовершеннолетней

Главу городской федерации мотоциклетного спорта заключили под стражу.

Главу Федерации мотоциклетного спорта Петербурга Максима Бубликова арестовали по делу о насилии над несовершеннолетней. Об этом со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города сообщило РИА Новости .

По информации региональных СМИ, спортивного функционера подозревают в склонении к интиму 15-летней школьницы. Бубликов не признал свою вину.

Калининский райсуд заключил под стражу менеджера до 25 сентября.