В Петербурге спортивного функционера задержали за насилие над несовершеннолетней
Главу городской федерации мотоциклетного спорта заключили под стражу.
Главу Федерации мотоциклетного спорта Петербурга Максима Бубликова арестовали по делу о насилии над несовершеннолетней. Об этом со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города сообщило
По информации региональных СМИ, спортивного функционера подозревают в склонении к интиму 15-летней школьницы. Бубликов не признал свою вину.
Калининский райсуд заключил под стражу менеджера до 25 сентября.