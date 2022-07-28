В Москве в ДТП погиб начальник 62-й пожарной части Илья Мартыненко
Авария произошла в Новоспасском переулке.
В Москве погиб начальник 62-й пожарной части Илья Мартыненко. Об этом сообщил
Авария случилась в Новоспасском переулке.
Как пишет издание, мотоцикл Honda, который управлял Мартыненко, врезался в микроавтобус Mercedes Benz. В момент аварии машина поворачивала налево.
С переломом основания черепа 44-летнего начальника 62-й пожарной части доставили в больницу. Однако по приезде в учреждение Мартыненко умер.