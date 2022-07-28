В Москве в ДТП погиб начальник 62-й пожарной части Илья Мартыненко

Авария произошла в Новоспасском переулке.

В Москве погиб начальник 62-й пожарной части Илья Мартыненко. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT .

Авария случилась в Новоспасском переулке.

Как пишет издание, мотоцикл Honda, который управлял Мартыненко, врезался в микроавтобус Mercedes Benz. В момент аварии машина поворачивала налево.

С переломом основания черепа 44-летнего начальника 62-й пожарной части доставили в больницу. Однако по приезде в учреждение Мартыненко умер.