В московском метро на путях нашли тело мужчины
На станции «Автозаводская» неизвестный мужчина спрыгнул на пути и убежал в тоннель.
В московском метро на путях нашли тело мужчины. Об этом пишет
Инцидент произошел в четверг, 28 июля, на зеленой ветке. Сообщается, что на станции «Автозаводская» неизвестный мужчина спрыгнул на пути и убежал в тоннель.
Для его поисков отключили напряжение с путей и остановили движение поездов. Позже тело мужчины нашли на путях.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, погибший может быть рабочим метро.
Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.