В московском метро на путях нашли тело мужчины

На станции «Автозаводская» неизвестный мужчина спрыгнул на пути и убежал в тоннель.

В московском метро на путях нашли тело мужчины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел в четверг, 28 июля, на зеленой ветке. Сообщается, что на станции «Автозаводская» неизвестный мужчина спрыгнул на пути и убежал в тоннель.

Для его поисков отключили напряжение с путей и остановили движение поездов. Позже тело мужчины нашли на путях.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, погибший может быть рабочим метро.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.