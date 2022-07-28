В Красноярском крае в ДТП с автобусом погибли два человека
20-летний водитель за рулем Toyota Ractis выехал на «встречку» и столкнулся с пассажирским автобусом Iveco.
В Красноярском крае в ДТП с автобусом погибли два человека. Об этом
Авария произошла в четверг, 28 июля, около 07:00 на 189 километре трассы «Красноярск-Енисейск». 20-летний водитель за рулем Toyota Ractis выехал на «встречку» и столкнулся с пассажирским автобусом Iveco, которым управлял 35-летний водитель.
В ДТП погибли водитель и пассажир Toyota. В автобусе ехали 14 человека, восемь из них, в том числе ребенок, получили легкие травмы.
Следственно-оперативная группа выясняет причины произошедшего.