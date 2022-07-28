В Красноярском крае в ДТП с автобусом погибли два человека

20-летний водитель за рулем Toyota Ractis выехал на «встречку» и столкнулся с пассажирским автобусом Iveco.

В Красноярском крае в ДТП с автобусом погибли два человека. Об этом сообщили в Telegram-канале «МВД 24».

Авария произошла в четверг, 28 июля, около 07:00 на 189 километре трассы «Красноярск-Енисейск». 20-летний водитель за рулем Toyota Ractis выехал на «встречку» и столкнулся с пассажирским автобусом Iveco, которым управлял 35-летний водитель.

В ДТП погибли водитель и пассажир Toyota. В автобусе ехали 14 человека, восемь из них, в том числе ребенок, получили легкие травмы.

Следственно-оперативная группа выясняет причины произошедшего.