Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 28
29°
Птн, 29
24°
Сбт, 30
24°
ЦБ USD 60.22 1.56 28/07
ЦБ EUR 61 1.59 28/07
Нал. USD 61.15 / 71 28/07 09:51
Нал. EUR 62.15 / 71 28/07 09:51
Новости
Публикации
Эксперт рассказал о состоянии российского авторынка после легализации...
Почему легализация параллельного импорта не спасает ни ...
Вчера 12:08
1 194
В Рязани благоустроят территорию бывшего шпалозавода, а в Борках созда...
Состоялся экспертный круглый стол, на котором обсуждало...
25 июля 16:48
5 817
Рязанский следователь Александр Санферов рассказал о резонансных делах...
25 июля в нашей стране уже в девятый раз отмечается ден...
25 июля 11:11
10 111
С момента пропажи рязанки Елены Логуновой прошел год, ее мать до сих п...
25 июля исполнился год с момента исчезновения 27-летней...
25 июля 10:11
5 330
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Красноярском крае в ДТП с автобусом погибли два человека
20-летний водитель за рулем Toyota Ractis выехал на «встречку» и столкнулся с пассажирским автобусом Iveco.

В Красноярском крае в ДТП с автобусом погибли два человека. Об этом сообщили в Telegram-канале «МВД 24».

Авария произошла в четверг, 28 июля, около 07:00 на 189 километре трассы «Красноярск-Енисейск». 20-летний водитель за рулем Toyota Ractis выехал на «встречку» и столкнулся с пассажирским автобусом Iveco, которым управлял 35-летний водитель.

В ДТП погибли водитель и пассажир Toyota. В автобусе ехали 14 человека, восемь из них, в том числе ребенок, получили легкие травмы.

Следственно-оперативная группа выясняет причины произошедшего.