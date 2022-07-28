В Кировской области десятилетняя девочка и ее отец утонули в реке
В четверг, 28 июля, на реке Луза в Лузском районе ребенок 2012 года рождения сорвался с мелководья на глубину. Девочку пытался спасти отец, но они не смогли выбраться из воды.
В Кировской области десятилетняя девочка и ее отец утонули в реке. Об этом
В четверг, 28 июля, на реке Луза в Лузском районе ребенок 2012 года рождения сорвался с мелководья на глубину. Девочку пытался спасти отец, но они не смогли выбраться из воды.
Тело мужчины нашли, поиски ребенка продолжаются.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, проводится доследственная проверка.