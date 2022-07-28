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В Кемерове вынесли приговор убийце 23-летней студентки Веры Пехтелевой
По версии следствия, на теле девушки было 111 травм и телесных повреждений. Бывший возлюбленный нанес их за 12 часов.

В Кемерове мужчину осудили за убийство 23-летней студентки. Об этом сообщило ТАСС.

Трагедия произошла в январе 2020 года.

В ночь убийства несколько жителей многоквартирного дома в Кемерове звонили в полицию и просили отправить группу реагирования. Это было связано с тем, что из одной из квартир были слышны женские крики о помощи. Полицейские зарегистрировали сигнал, однако группу на проверку на отправили. Наряд приехал, когда девушка уже была мертва.

По итогам судмедэкспертизы, на теле 23-летней Веры Пехтелевой обнаружили около 111 телесных повреждений и травм. Их наносили в течение 12 часов. От полученных травм она умерла.

«Признать [подсудимого] виновным и назначить наказание по части 1 статьи 127 УК РФ („Незаконное лишение человека свободы с применением насилия“) в виде лишения свободы на срок один год и шесть месяцев, по пункту „д“ части 2 статьи 105 УК РФ („Убийство, совершенное с особой жестокостью“) — в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и с ограничением свободы на срок один год и шесть месяцев. Освободить от назначенного по ч. 1 ст. 127 УК РФ наказания в виде лишения свободы в связи с истечением срока давности уголовного преследования», — озвучил судья.

Рассмотрение дела началось в ноябре 2020 года. Сперва подсудимому, бывшему возлюбленному погибшей, предъявили обвинение только в убийстве. После полугода слушаний суд вернул материалы для переквалификации обвинения на более тяжкое. В итоге, Владиславу Канюсу вменяли убийство с особой жестокостью, незаконное лишение свободы и изнасилование. По информации следкома, мужчина не сотрудничал со следствием и не признал вину.

На сотрудников полиции, не организовавших выезд, завели уголовное дело. Его фигурантами являются двое полицейских, дежуривших в районном отделе полиции в ночь убийства, и три сотрудницы дежурной части городского УМВД в Кемерове. Их обвиняют в «халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека».